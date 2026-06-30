Çorum'un Bayat ilçesinde görev yapan Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ilçeye veda etti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ordu ili Akkuş ilçesi kaymakamlığına atanan Yüce, bir veda mesajı yayınladı.

Bayat'tan güzel dostluklarla ayrılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yüce; "Bir kamu görevlisi için en büyük bahtiyarlık, hizmet ettiği topraklardan geride güzel dostluklar bırakarak ayrılabilmektir. Bugün Bayat'a veda ederken, gönlümde bu bahtiyarlığı taşıyorum. Görev yaptığım süre boyunca, tüm mesai arkadaşlarımla birlikte "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını kendimize rehber edinerek devletimizin şefkatini, adaletini ve güler yüzünü tüm hemşehrilerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık. İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; tarım, üretim ve yerel kalkınma projeleriyle Bayat'ın potansiyelini harekete geçirmek adına gayret gösterdik. Şüphesiz ki yürütülen bu çalışmalar büyük bir uyumun ve adanmışlığın eseridir. Bu vesileyle, ilçemizde görev yaptığım süre zarfında bizlere yol arkadaşlığı yapan; başta yakın mesai yürüttüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli idareci ve personellerine, muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve meslek odalarımıza şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü ise görev sürem boyunca beni bir kaymakamdan öte, bir evlat, bir kardeş gibi bağrına basan saygıdeğer Bayat halkına borçluyum. Bayat'ın ve siz değerli hemşehrilerimin yeri benim için her daim ayrı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, istemeden de olsa kırdığımız, eksik kaldığımız anlar olduysa affınızı talep ediyor, haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı