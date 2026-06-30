Kılıçören köyü sakinleri köylerinde gerçekleştirilen sondajda su bulunmasına rağmen depoya bağlantısı yapılmadığı için su sıkıntısı yaşamaya devam ettiklerini belirttiler.

Köylerinin uzun yıllardır susuzluk çektiğini belirten Kılıçören köyü sakinleri, “İl Özel İdaresi tarafından 1,5 ay önce yapılan sondajda su bulundu.

Köy halkı olarak uzun yıllardır bu anı bekliyorduk. Ancak aradan 45 gün geçmesine rağmen hala yeni bulunan suyun depo bağlantısı yapılmadı.

Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı şu günlerde su sorunu yaşamaya devam ediyoruz. Sondajla su bulunan yer ile depo arası 200-300 metre mesafede ancak daha boru döşenmedi.

İl Özel İdareden bu konuda gerekli çalışmaları yapmasını ve bizi su sıkıntısından biran önce kurtarmasını bekliyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.