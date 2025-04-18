Okul Sporları Yıldızlar Grup yarı final grubunda ikinci olan Yağmur Tahtacı Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

11-13 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta yapılan yıldızlar grup birinciliğinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağmur Tahtacı dört maç kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazanarak Adana’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü EysTaekwondo antrenör Halil Özduran Yağmur 2.5 Yıllık Sporcunun Çorum Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün Bekir Aksoy İlkokulu da açtığı Ücretsiz Taekwondo Kursunda sıfırdan yetiştiğini ve bu seviye geldiğini belirterek ‘Adana'da hedefimiz Türkiye derecesi yapmak.

Bize destek olan Çorum Gençlik ve Spor il Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ya Şube Müdürü Ömer Özdemir'e ve Taekwondo İl Temsilcimiz İsak Kepçeli ye çok teşekkür ederiz’ dedi.