Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Yalak Yaylası’nda 500 uluslararası izcinin ağırlandığını ve bu organizasyonla yaylanın bölgenin turizmi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

KARDEŞ KULÜPLER İZCİ KAMPI SONA ERDİ

Belediyenin destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi Alfa Gençlik ve Spor Kulübü'nün programı kapsamında Yalak Yaylası'nda düzenlenen Kardeş Kulüpler İzci Kampı sona erdi. Kampın kapanış programına Kaymakam Ramazan Polat, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte katılan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, etkinliğe dair detayları paylaştı.

İZCİLER, DOĞAYI KORUMA YEMİNİ ETTTİ

Başkan Çizikci yaptığı açıklamada, bir hafta süren kamp boyunca Yalak Yaylası'nın uluslararası 500 izciyi ağırlayarak doğaseverlerin gönlünü fethettiğini belirtti. TRT Sanatçısı Kaya Kuzucu'nun müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen kapanış programında izcilerin doğayı koruma yemini etmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

KAYMAKAM VE BAŞKAN İZCİ ATEŞİNİ YAKTI

Doğa turizmine kazandırmak için yoğun çaba sarf ettikleri Yalak Yaylası'nın bu güzel organizasyonla ne kadar kıymetli bir değer olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Çizikci, Kaymakam Ramazan Polat ile birlikte orman işletmesine ait itfaiye aracının eşliğinde izci ateşini yaktıklarını da sözlerine ekledi.

POLAT VE ÇİZİKCİ’YE FLAMA VE İZCİ ARMASI HEDİYE EDİLDİ

Program sonunda Alfa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Köşker'in hem Kaymakam Polat'a hem de kendisine birer flama ve izci arması takdim ettiğini söyleyen Başkan Çizikci, "Kıymetli hediyeleri için teşekkür ediyor; bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat olmak üzere, Alfa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Köşker'e, katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.