Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisimizin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda 3 polisimiz şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

ADRESTEKİ 5 KADIN VE 6 ÇOCUK SAĞ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE"

Operasyona ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."