Dün sosyal medyada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında yaşanan gerilimin ardından ikili bugün Anitta'da bir araya geldi.

Hatırlanacağı üzere Milletvekili Tahtasız, Emekliler Lokali'nde emeklilerle bir araya gelmiş ve emekli ikramiyesi üzerinden iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.

Bunun üzerine Başkan Aşgın ise sosyal medya hesabı üzerinden Tahtasız'a sert gönderme yapmış ve 'belediyenin tesislerinde siyaset yapamazsın' diyerek Tahtasız'ı uyarmıştı.

Aşgın ve Tahtasız bugün Türk Kızılayı Olağan Genel Kurulu'na katılarak yan yana oturdu.

Programa sonradan gelen Tahtasız, Aşgın'ın elini sıkarken, programda konuşma olmayınca ikili polemiğe girmeden genel kurulu takip etti.