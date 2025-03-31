YANGINDA ÖLEN GENCİN 2 AKRABASI TUTUKLANDI!

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

YANGINDA CAN VERDİ

Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında dün çıkan yangında, 19 yaşındaki Doğan Çördük yanarak hayatını kaybetti.

AKRABALARI EVDE ÇIKTI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33) ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR

Çelişkili ifadeler vermeleri ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.