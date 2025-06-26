Çorum basınının gündeme taşıdığı yardıma muhtaç engelli çifte Çorum halkı sahip çıktı. Çiftin tüm ihtiyaçları giderildi.

Geçtiğimiz gün gerek gazetemiz, gerekse Çorum’un diğer medya kuruluşları sayfalarında ve sitelerinde yer vererek yangında evlerini yanan görme engelli çifte yardım çağrısında bulunmuştu.

Haberin ardından yardım için ilk düğmeye basan Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray oldu. Kendi imkânlarını kullanan Eray daha sonra Çorumlu iş insanlarına ulaşarak çiftin bütün ihtiyaçlarını giderme noktasında öncülük etti.

Görme engelli Gazi Koç ve 4 aylık hamile eşi Bahar Akçay yenilenen evlerinde hayata yeniden sımsıkı tutunarak yeni bir sayfa açma imkânı buldular.