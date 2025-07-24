Yaşar Kabakcı Yeni Malatyaspor’da Cafer Uçar’ın ekibinde göreve başladı.

Çorumspor alt yapısından yetişen ardından kırmızı siyahlı takımda forma giyen bir çok üst ligde oynayan Yaşar Kabakcı futbolu bıraktıktan sonra Fatsa Belediyespor’da antrenör olarak göreve başladı ardından Diyarbekirspor ve Zonguldakspor’da görev yaptıktan sonra son iki sezonda Çorum FK Gelişim liginde U 16 ve U 17 takımlarında Teknik Sorumlu olarak görev yaptı.

Bu sezon 2. lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör olarak Çorumlu Cafer Aydın ile anlaştı.

Yaşar Kabakçı ile birlikte kaleci antrenörü Remzi Özüdoğru ve Atletik Performans Antrenörü olarak ta Melih Karaca görev yapıyor.