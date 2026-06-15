Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde El Cerrahisi Dr. Öğretim üyesi Ali Aydoğdu göreve başladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanede vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına kadroya dahil edilen El Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Ali Aydoğdu hasta kabulüne başladı.

Çorumlu olan Dr. Öğretim Üyesi Ali Aydoğdu, evli ve 4 çocuk babası.

Memleketine hizmet etmek isteyen Aydoğdu, 2012-2019 yıllarında Çorum’da Ortopedi Uzmanı olarak başarıyla görev yaptı.

2019-2021 yılları arasında İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üst ihtisas eğitimini tamamlayarak ‘El Cerrahisi Uzmanı’ unvanını alan Dr. Aydoğdu, 2022-2025 yıllarında ise Kayseri Şehir Hastanesi’nde el cerrahisi alanındaki deneyimini geliştirdi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Memleketine tekrar hizmet verecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Ali Aydoğdu'ya, yeni görevinde başarılar dilerken, memleketimize ve hastalara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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