“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında Yeşilay ile işbirliğinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik bağımlılık ile ilgili seminerler düzenleniyor.

Bu kapsamda Abdibey Camiinde Yaz Kur'an Kursuna katılan öğrencilere yönelik düzenlenen bağımlılıkla mücadele seminerine Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Yeşilay Başkanı Bedriye Cengil, Yeşilay Başkan Yardımcısı Ahmet Çek, Çorum İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç, Yeşilay formatörü Metin Akbal ve Bağımlılık İl Koordinatörü İl Vaizi Kemal Demirden katıldı.

Seminere katılan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Çorum Yeşilay Başkanı Bedriye Cengil’in açılış konuşmasının ardından Yeşilay eğitim görevlisi bağımlılığın zararları ile ilgili sunum yaptı.

