YEDAŞ, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde iki önemli ödüle layık görülerek ulusal ölçekte dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Future of AI & Cloud Zirvesi’nde NEBULA & YEDAŞ AI Projesi ile “Best AI Powered Decision & Management” ödülünü alan YEDAŞ, IDC Technology Symposium’da ise 2025 Yapay Zekâ Yılı Projesiyle “Best in New Ways of Work” kategorisinde üçüncülük elde etti. Bu başarılar, şirketin dönüşüm yaklaşımının geniş bir çevrede takdir edildiğini ortaya koydu.

YEDAŞ’ın bu yıl hayata geçirdiği yapay zekâ odaklı çalışmalar; iş süreçlerinin hızlanmasına, bilgiye erişimin kolaylaşmasına ve şirket genelinde daha verimli bir çalışma kültürünün oluşmasına katkı sağladı. NEBULA & YEDAŞ AI Projesi, çalışanların günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimi sadeleştiren yenilikçi bir yapay zekâ platformu sunarken, 2025 Yapay Zekâ Yılı Projesi ise şirket genelinde geniş katılımlı bir dönüşüm programı olarak dikkat çekti. Her iki proje de teknoloji kullanımını işin merkezine alan stratejik bir yaklaşımın ürünü olarak değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

YAPAY ZEKÂ TABANLI UYGULAMALAR KURUMSAL SÜREÇLERE YENİ BİR YAKLAŞIM GETİRDİ

Future of AI & Cloud Zirvesi’nde ödüllendirilen NEBULA & YEDAŞ AI Projesi; çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı erişmesini sağlayan, süreçlerdeki iş yükünü azaltan ve kurum içinde ortak kullanım alışkanlığını güçlendiren yapısıyla öne çıkıyor. Nebula AI Asistan sayesinde mevzuatlara, İK dokümanlarına ve kurum içi prosedürlere tek merkezden erişim sağlanırken, projede yer alan yapay zekâ uygulamaları toplantı yönetimi, çağrı merkezi süreçleri ve planlama adımları gibi birçok alanda destek sunuyor. Bu bütünleşik yapı, süreçlerin daha verimli ilerlemesine ve şirket içi bilgi yönetiminin gelişmesine katkı sağlıyor.

IDC Technology Symposium’da ödüllendirilen 2025 Yapay Zekâ Yılı Projesi de çalışanların yapay zekâ uygulamalarını iş süreçlerinde daha etkin kullanmasına yönelik kapsamlı bir gelişim yılı olarak öne çıkıyor. Eğitimler, atölyeler, seminerler, yarışmalar ve dış paydaşlarla yürütülen iş birlikleriyle desteklenen program, şirket içinde yapay zekâ bilincinin yaygınlaşmasını güçlendiriyor. Farklı birimlerde görev alan Anahtar Kullanıcılar ise bu dönüşümün günlük iş akışlarına yerleşmesinde önemli rol oynuyor.

‘ÖNCELİĞİMİZ, OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK’

YEDAŞ BT ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Mehmet Sami Ensari, alınan ödüllere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Her iki projemiz de şirketimizde uzun süredir devam eden çalışmaların önemli bir yansıması niteliğinde. Teknolojiyi süreçlerimize entegre ederken önceliğimiz, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerimizi yalınlaştırmak, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak oldu. Elde edilen bu sonuçlar, ekiplerimizin ortaya koyduğu yoğun emeğin ve kurum genelinde benimsenen dönüşüm anlayışının somut bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamalarını daha geniş alanlarda kullanarak kurumsal gelişimi desteklemeye devam edeceğiz.”

