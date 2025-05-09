Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlık için yeniden aday olduğunu açıkladı.

Açıklamasında yeni dönem içinde meslektaşlarından destek isteyen Ceyhan Baran, “Meslek için, meslektaş için, mesleğin geleceği için, birlikte yönetim için listemizi desteklemenizi tüm meslektaşlarımızdan bekliyorum. “ dedi.

Yıllardır edindiği mesleki deneyimi ve meslektaşlarının sorunlarına duyarlılığının, bu sorumluğu üstlenmesinde en önemli motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Baran, “Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızı tüm meslek mensuplarımızın odası olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tek vücut ve tek ses olarak birlikte yönetmeye devam etmek adına, odamız için adayım.

Ayrımcı değil birleştirici ve bütünleştirici bir yönetim anlayışımızla odamızı meslektaşlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz. İletişime ve diyaloğa açık, vizyoner yönetim anlayışımızla güzel işler yapmak için ekibimizle birlikte yeniden Çorum SMMM oda yönetimine talip olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Mesleki birlik ve dayanışmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Baran, yeni dönemde daha güçlü ve aktif bir oda hedeflediklerini belirterek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliğin sadece bir meslek olmanın ötesinde, Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Meslek grubunun karşılaştığı çeşitli sorunlara da değinen Baran, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Odamızın ve mesleğimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Geçmişte üstlendiğimiz görevlerde edindiğimiz tecrübelerle bu sorunlara çözüm üreteceğimize inanıyorum.

Bugüne kadar yanımızda olan olmayan ayrım yapmadan Çorum SMMMO ve üyelerine hangi hizmet gerekiyorsa ona öncelik verdik. Meslek odamızın ayakta kalabilmesi için, gece gündüz mesai yaparak, oda binamız ile ilgili çalışmalar yaparak gelir sağladık. Çorum SMMMO ve onun değerli üyelerine hizmet etmek için yeniden kolları sıvayıp, yeni dönemde de bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Meslek için, meslektaş için, mesleğin geleceği için, birlikte yönetim için listemizi desteklemenizi tüm meslektaşlarımızdan bekliyorum. Oyunuz ve güveniniz, bu yolda en büyük gücüm olacaktır.”

Baran, yeniden başkan seçilmesi durumunda öncelik vereceği temel konuları da şöyle sıraladı:

* Mesleğimizin itibarı ve hakları için kararlı bir mücadele,

* Etik değerlerin korunması,

* Dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklere hızlı adaptasyon,

* Eğitim, seminer ve sertifikasyon süreçlerinin etkinliğinin artırılması,

* Ücret politikasında adil standartların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi,

* Oda üyeleriyle daha yoğun iletişim ve katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi.