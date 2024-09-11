Ahlatcı Çorum FK’nın, 14 Eylül Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.hafta maçında, Ankara’da karşılaşacağı Yeni Malatyaspor’un Bolu kampı devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in desteği ile Bolu Koru Otel’de kampa giren ve Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Murat Uçkun nezaretinde, puan hesapları yapıyorlar.

Yeni Malatyaspor’un maç için Ankara’ya Cumartesi günü geçeceği ve bu zamana kadar hazırlıklarını Bolu’da sürdüreceği belirtildi.