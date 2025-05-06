Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, play-offlara kalamamanın hüznünü yaşamakla beraber şehrin ileri gelenlerinin takıma daha fazla sahip çıkması halinde muhteşem taraftarla önümüzdeki sezon en iddialı takımlarından biri olacağına inandığını söyledi.

Dere her maçın ardından yaptığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız, evimizde konuk ettiğimiz Şanlıurfaspor'u, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek üç puanı hanemize yazdırdı.

Zor bir ligde, güçlü rakiplerle mücadele ettiğimiz bu sezonu Play-Off'lara kalamamış olmanın hüznüyle tamamlıyor olsak da, şehrimizin ileri gelenlerinin takımımıza daha fazla sahip çıkması ve muhteşem taraftarımızın da her maçta takımımıza tam destek vermesi durumunda önümüzdeki sezonda ligin en iddialı takımlarından biri olacağımıza inancımız tam.

ÇorumFK, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in sembol takımlarından birisi. Şehrimizin gözbebeği olması sebebiyle şartlar her ne olursa olsun takımımızdan desteğimizi esirgemeyeceğiz. Geçen sene ile birlikte bu sezonu hazırlık süreci olarak tanımlayacak; önümüzdeki sezona bomba gibi başlayacağız. Takımımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum’ dedi.