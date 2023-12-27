Sağlık sektöründe önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda alınan son karar, sağlıkçılara istihdam sağlayacak.

Gözlerin çevrildiği sözleşmeli sağlık personeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

Kararda, 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla personel sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Branş ve kadrolar

Buna göre 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzer;

23 bin 464 uzman tabip,

3 bin 498 tabip,

25 sağlık memuru,

9 ebe,

2 hemşire,

1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Alımlar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı’nca alınacak olan personel alımı haritası henüz açıklanmadı. Alımların hangi yol izlenerek ve hangi tarihlerde yapılacağı yeni yol sonrası ilan edilecek.

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da hazırlanıyor. Detaylara ilişkin açıklamalar için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrildi.