Saadet Partisi önceki dönem (2019) Çorum Belediye Başkan Adayı Kemal Kurt ve ekibi, Yeniden Refah Partisi saflarına katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinin iddialı partilerinden Yeniden Refah Partisi'ne yeni katılımlar nedeniyle parti binasında rozet takma töreni düzenlendi.

Çorum İl Teşkilatının da hazır bulunduğu törende Kemal Kurt ve ekibinin rozetleri takıldı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuh Kuşcu, "Bir Erbakan sevdalısı’ dava adamı Saadet Partisi önceki dönem belediye başkan adayı Kemal Kurt ve ekibi basın önünde partimize katıldı. Hayırlı-uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Kurt, en son 2019 seçimlerinde Çorum Belediye Başkan Adayı gösterilmişti. Kurt, bundan böyle Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapacak.