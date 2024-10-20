Vicdanları yaralayan "Yenidoğan Çetesi" skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bebeklerin kasten ölümüne neden oldukları ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri belirlenen gözü dönmüş katil çetesinin korkunç eylemleri tanık ve şüpheli ifadelerinde yer aldı.

PARA​ İÇİN BEBEK CİNAYETİ

Sabah'ın haberine göre yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Gizem Büyükköleş'in savcılıkta alınan ifadesinde dehşete düşüren bilgiler yer aldı. Büyükköleş, yenidoğan servisinde nöbetçi olduğu bir gece, 6 aylık sağlıklı bir bebeğin para uğruna nasıl ölüme sürüklendiğini detaylarıyla anlattı.

Kendisinin görevli olduğu gece yenidoğan yoğun bakım servisinde doktor Fırat Sarı'nın çalıştığını Şeyhmuz Çelik'in de görevli olduğunu belirten Büyükköleş, kendilerinden önce görevli olan Doğukan Taşçı ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

"GÜNLÜĞÜNE 20 BİN LİRA ALACAĞIZ!"

Taşçı'nın kendini doktor olarak tanıtıp ailelerle görüştüğünü belirten Büyükköleş "Bebeğin öldüğü gece yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tuğçe Toptemel'di. Ben de 4 bebekten sorumlu hemşireydim. Bebeği ben devraldığımda gayet sağlıklı ve normaldi. Nabzı normaldi, hiçbir sıkıntısı yoktu. Gözlerini açıyordu ve gayet sağlıklı görünüyordu.Taninat ve esmeron isimli ilaçlar serum olarak veriliyordu. Bu ilaçlar bebeği sersemletti. Bebeğin kolları da ben devraldığımda çarşafla kısıtlanmıştı. Hastayı teslim aldığımız anda Tuğçe, Doğukan'a hitaben 'Bu çocuk altı aylık, neden kuvöze alıyoruz, bu bebek uygun değil' dediğinde Doğukan, 'Bunun günlüğüne 20 bin TL alacağız, siz hemşiresiniz işinize bakın' demişti" ifadelerini kullandı.

Aslında yenidoğan yoğun bakımın 0 ila 28 gün arası bebeklerin kabul edildiği bir ünite olduğunu belirten Büyükköleş'in, "6 aylık bir bebeğin kuvöze konulması tıbben yanlış. 6 aylık bebeğe kuvözde tutulması için ilaç verildi. Bebek sabah kustu. Bebeğin ölüm saatini de geç girmişler" dediği bildirildi.