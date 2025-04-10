Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorumlu vatandaşlara seslenerek, alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda vatandaşların alım gücünün düşmesinden dolayı yerel esnafın alışverişlerde beklediği ilgiyi göremediğini aktaran Oda Başkanı Şimşek, hazır giyim sektörü başta olmak üzere tüm yerel esnafın Kurban Bayramı’nı umutla beklediğini söyledi.

Uzun zamandır yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı birçok kesim gibi küçük esnafın da etkilendiğini kaydeden Necati Şimşek, yerel esnafın tekrar ayağa kalkmasını istediklerini, önümüzdeki Kurban Bayramı’nın ve düğünlerin bunun için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” diye seslenen Şimşek, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların büyük mağazalar yerine yerel esnafı tercih etmelerini istedi. Ayrıca düğün sezonunun da açıldığını hatırlatan Necati Şimşek, evlenecek olan çiftlere de yerel esnaftan alışveriş yapmaları çağrısını yineledi.

Düğünlerin başlamasıyla birlikte piyasanın da hareketleneceğini vurgulayan Şimşek, düğün yapacak olan vatandaşların gelinlik, damatlık, abiye, kılık-kıyafet ve ayakkabı alışverişlerinde özellikle yerel esnafı tercih etmelerini isterken, yerel esnaftan yapılacak her alışverişin Çorum için artı bir katma değer oluşturacağının altını çizdi.

Oda Başkanı Şimşek ayrıca, ülke genelinde yaşanan durgunluğun biran önce sona ermesi, vatandaşların alım gücünün ise artması temennisinde bulunarak, esnafa da hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.