Yeşil Göl Mesire Alanı Yolu asfalt çalışması tamamlandı.

Laçin Belediyesi, Laçin-Yeşil Göl Mesire Alanı 3 kilometrelik asfalt çalışmasının tamamlanarak hizmete girdiğini duyurdu.

Çorum İl Özel İdaresi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür eden Laçin Belediyesi, "Hep birlikte daha modern ve mutlu bir Laçin'i inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

YEŞİL GÖL DOĞA TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Eşşiz manzarası ve doğal güzelliği ile değerli bir piknik ve mesire alanı olmanın yanısıra, adeta film platolarını andıran haliyle de fotoğraf severlere sınırsız fonlar sunuyor.

KAFETERYA HİZMETTE

Sosyal tesisleriyle de misafirlerine konfor sunan Yeşil Göl, toplantı, doğum günü, nişan gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.