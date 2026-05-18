Çorum 'da 2019'dan bu yana faaliyet gösteren Biyogaz Tesisi'nde tavuk ve büyükbaş hayvanların gübresi fermente edilerek elektrik enerjisine ve doğal gübreye dönüştürülüyor.

Kentteki tavuk çiftlikleri ile büyükbaş hayvan yetiştirilen mandıralardan toplanan atıklar, Tatar köyü yakınlarındaki Çorum Biyogaz Enerji Tesisi'ne götürülerek dev havuzlarda beklemeye alınıyor.

Belli süre bekledikten sonra parçalanma işlemi için tanklara alınan gübreler, gazlarının ayrıştırılması için fermantasyon tanklarına aktarılıyor.

Gazından ayrışarak fermente gübre haline gelen atıklar, şirketin kentteki 2 bin dekarlık tarım arazisinde değerlendiriliyor.

Bu ayrışmadan elde edilen gaz ise tesisin jeneratörlerinde kullanılarak yaklaşık 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiliyor.

Şirketin bölge müdürü Mustafa Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum Biyogaz Tesisi'nin kentteki hayvansal atıkları bertaraf eden ve geri dönüştüren önemli bir tesis olduğunu söyledi.

Çorum 'un özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde öne çıktığını, bu nedenle hayvan atıklarının bertarafının önemli bir konu olduğunu belirten Özavcı, "Bu tesiste ham madde, hayvansal atıklardır. Tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi gibi atıklardan biyogaz elde ediyoruz. Ortaya çıkan temiz gazı, gaz jeneratörlerimizde değerlendirerek elektrik üretme işlemini gerçekleştiririz. Tesisimiz 6 megavat lisans kapasiteli elektrik üretim santralidir. Bu da Çorum bölgesinde 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Elektrik üretiminin yanında aynı zamanda atık ısı ortaya çıkar. Bu atık ısıyı geri dönüştürerek hijyenizasyon ünitelerinde fermantasyon tanklarında ve bu sistemlerin ısınmasında kullanırız. Bunun sonucunda değerli ve kıymetli bir enerji dönüşümü gerçekleşmiş olur." dedi.

Tesisin kuruluş amacının "atık bertarafı" olduğunu dile getiren Özavcı, şöyle devam etti:

"Elektrik üretimi bunun yan ürünü olarak çıkıyor ve bir sonraki yan ürün de fermente gübre. Fermente gübrenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hayvansal gübrenin fermentasyonu sonucunda zararlı gazlarından arındırılmış fermente gübre ortaya çıkıyor. Gübre içeriğinde azot, fosfor, potasyum ve yüksek miktarda organik madde bulunur. Özellikle Arel Enerji olarak Çorum 'da 2 bin dekar araziye sahibiz. Çıkan yan ürünümüzü tarımsal ürün olarak da kullanıyoruz. Hem atığı enerjiye dönüştürmüş, sonrasında çıkan ürünü de tarımsal arazilerimizde değerlendirmiş oluyoruz."

- Çevreye de katkı veriyorlar

Tesis kurulmadan önce kentte hayvansal atıkların bertarafının mümkün olmadığının altını çizen Özavcı, " Çorum 'da hayvancılık yaygın. Özellikle kanatlı hayvancılığında Türkiye'de başı çekiyor. Bu tesis kurulmadan öncesinde atıkların bertarafı ve tarımda kullanılması çok mümkün değildi. Biyogazın bu bölgeye kurulması isabetli oldu. Bölgeye faydası oldu. Çevresel faydadan da bahsedebiliriz. Biz doğada kısa sürede yapılamayacak fermentasyon ve geri kazanılabilirliği çok kısa sürede fermentasyon tanklarımızda sağlamaktayız. Çevre açısından da çok mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu tesisin." diye konuştu.