Okullu Yıldızlar futbolda üst üste üçüncü kez Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Final maçında Sungurlu Fatih Ortaokulu’nu 4-1 yenen Yıldırım Beyazıt bu yılda mutlu sona ulaşan takım oldu.

Osmancık, Sungurlu ve Merkez’de oynnan grup maçlarında 22 okul takımı mücadele etti.

Grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile Sungurlu Fatih Ortaokulu Nazmi Avluva sahasında şampiyonluk maçına çıktılar. Karşılaşmayı hızlı başlayan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu rakibi önünde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Yıldırım Beyazıt Fatih’in iki Selman ve Emir’in gollerine Sungurlu Fatih Ortaokulu Ömer Ali ile cevap verdi ve maçtan 4-1 galip ayrılan Yıldırım Beyazıt üst üste üçüncü şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ile Osmancık Meliha Rıfat Göbel ortokulu arasındaki üçüncülük dördüncülük maçından 2-1 galip ayrılarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.