Ortaokullu yıldız kızlar Badminton’da şampiyon Cumhuriyet Ortaokulu, Üç okulun mücadele ettiği yıldız kızlar badminton il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Beren Korucu, Aysu Tuana Zor, Selen Çınar ve Hazelnur Sarı’dan oluşan kadrosu ile iki maçınıda kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Merve Redif, Şehri Hümeyra Ateş, Elif Sena Kara ve Emine Ecrin Kan’dan oluşan kadrosu ile bir galibiyet bir mağlubiyet alarak ikinci oldu., Nehir Karaca, Belinay Kutlu, Asya Hoşgör ve Derin Ayyüce Boz’dan oluşan kadrosu ile üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle üç okulu kupa ve madalyaları verildi. Şampiyon olan Cumhuriyet Ortaokulu 18-20 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılacak grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.