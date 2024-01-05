Okullar arası yıldız erkekler futbolda şampiyonluğu Yavruturna Ortaokulu kazandı.

İki grupta sekiz takımın mücadele ettiği okullu yıldız erkekler futbolda gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yarı final maçları sonunda kazanan iki takım Yavruturna Ortaokulu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu dün şampiyonluk maçında karşılaştılar.

Devane sahasında oynanan final maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

İki takımında kontrollü oynadığı maçın ilk dakikalarında Yıldırım Beyazıt etkili oldu.

Yavruturna daha sonra oyunda dengeyi kurdu bu dakikalarda Yavruturna’dan Yiğit Deniz 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra Yıldırım Beyazıt takımı oyunda kontrolü eline geçirdi ve topa daha çok sahip oldu. Yavruturna Ortaokulu ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Maçın ilk yarısında takımların çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda da Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu topa daha çok sahip oldu ve baskılı oynadı ancak Yavruturna rakibine pozisyon vermedi.

Maçın son dakikalarında Yıldırım Beyazıt’ın da kırmızı kart görmesi ile iki takımda onar kişi kaldı.

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Son bölümde Yavruturna Ortaokulu gol için yüklendi ancak pozisyon bulamayınca maçın normal süresi 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Statü gereği maçın normal sürenin golsüz beraberlik ile sona ermesinin ardından direk penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Yavruturna Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise ikinci oldu.

Penaltı atışları sonunda şampiyonluğu kazanan Yavruturna Ortaokulu büyük sevinç yaşadı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle yıldızlar futbolda dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi.

Yavruturna Ortaokulu gruplarda ilimizi temsil edecek.