Yıldızlar Taekwondo il birinciliği hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

İl birinciliğinde yedi hakem görev yapacak. Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat il birinciliğinde tartının cuma günü saat 18’de yapılacağını ilçeden gelen sporcuların ise cumartesi günü saat 08’de Yeni Spor Salonu’nda yapılacağını söyledi.

Kanat, il birinciliğinde hakem olarak Feyyaz Bayrak, Mustafa Topuz, Sitrenur Dugan, Hikmet Can, Burcu Atak, Buse Meryem Kazak, Esra Akın, Gözde Gökmen, Kenan Çalışkan, Ferhat Yetik, Nuri Göçmen, Betül Keskin ve Ayşegül Başıbüyük görev yapacak.

İl Temsilcisi Mustafa Kanat hafta sonu yapılacak olan il birinciliğinde sıkletlerinde şampiyon olan sporcuların 3-7 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerini belirterek katılacakları tüm sporculara başarılar diledi.