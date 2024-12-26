Sungurlu Diyanet Gençlik Merkezi’nde yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık gecesinde "Tefekkür Gecesi Programı" düzenlendi.

Yatsı namazının Ulu Camide eda edilmesinin akabinde ortaokullu, liseli, üniversiteli öğrenciler ile gençlik merkezinde buluşuldu. Gençlere Şube Müdürü Hidayet Türkel, İlçe Vaizi Emre Gelgit, Din Hizmetleri Uzmanı Bayram Sarıtepeci ve Manevi Danışman hocaları İbrahim Tütüncü, Muhammet Fatih Yılmaz ile İbrahim Kaplan eşlik ettiler.

Gecenin önemine binaen Kehf Suresinin okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim'den gençlere örneklik teşkil eden kıssalar ve ayetler ile Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifleri işlendi. Gençlerin sorularının da cevaplandığı programda hocaların evlerinde hazırladığı ikramlarda bulunarak, dualar edildi.