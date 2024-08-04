Erzincan'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sivas kara yolundan ilerleyen bir yolcu otobüsü, Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı