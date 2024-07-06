Çorum’un Kargı ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen kazada 2 tır peş peşe yoldan çıkarak çeltik tarlasına devrildi.

Kaza, İstanbul Samsun D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolunda seyir halinde olan plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 tır, yağışlı havada yolun kaygan olması nedeni ile sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıkıp çeltik tarlasına devrildiler.

Tırların dorselerindeki yükler tarlaya saçılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, tarlaya devrilen Tır ve dorseleri vinç yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.