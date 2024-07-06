Çorum Belediyesi ekipleri sağanak yağmur sırasında yoğun mesai yaptı.

Belediye çağrı merkezine gelen 62 ihbara anında müdahale edildi.

Çorum’da etkisini gösteren sağanak yağmur sırasında belediye ekipleri sahada yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur öncesinde şehrin kritik birçok noktasında nöbet tutmaya başlayan belediye ekipleri, yağmur esnasında da çalışmalarını sürdürdü. Sağanak yağmur süresince görev yapan ekipler rögarları tıkanmalara karşı temizleyerek açık tuttu.

Çorum Belediyesi çağrı merkezine 62 vatandaştan yardım ihbarı yapıldı. İhbarlara müdahale eden Çorum Belediyesi ekipleri, vatandaşların yardımına koştu.