Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Düzce Topuk Yaylası tesislerinde sürdüren Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam takıma bir yandan fiziksel yüklemeye devam ederken diğer yandan ise taktiksel olarak istediği noktaya getirmeye çalışıyor.

Kırmızı Siyahlı takım dünde sabah ağırlık ve kondisyon akşam ise taktik ağırlıklı çalışma yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah antrenmanını otelin kondisyon salonunda ve önündeki alanda yaptı.

İki grup halinde bir bölüm salondaki aletlerde kuvvet hareketleri yaparken diğer bölüm ise salonun önündeki alanda adale güçlendirmeye yönelik hareketler yaptı.

Akşam ise otel sahasında antrenmana çıkan Çorum FK’da tedbir amaçlı dinlendirilen Geraldo, Pedrinho, Üzeyir ve Atakan Akkaynak dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti. Daha sonra önce yarı sahada sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam isteklerini saha içinde uygulamalı olarak gösterdi. Antrenman serbest iki kaleli oyun ile tamamlandı.

Çorum FK bugün sabahı dinlenerek geçirecek ve akşam ise Erokspor maçını oynayacak.