Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Faruk Cıdık, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği vatandaşlara yeni projelerini tanıtmaya devam etti.

Barajlar üzerinde oluşturulacak yüzen güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi elde edeceklerini açıklayan Cıdık, "Bu projemiz ile barajlardaki buharlaşmayı en asgari düzeye indirerek su kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Yüzen GES projemizi, Avrupa ve Amerika'daki örnekleri inceleyerek şehrimize entegre edeceğiz." dedi.

Çorum Belediyesi'nin tüm enerjisini de bu şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Adayı Cıdık, "Bu alanda çok ciddi yatırımlara imza atarak tüm sarfiyatın yenilenebilir enerji kaynaklarından giderilmesini sağlayacağız. Yatırımın, kendisini karşılamasından sonra elde edilecek tasarruf ise tamamen sosyal destek ve gelişim programlarına harcanarak büyüme potansiyeli artırılacak. Böylece ekonomik olarak daha güçlü bir Çorum inşa edeceğiz." diye konuştu.