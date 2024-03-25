Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Adayları seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar.

Seçim Koordinasyon Merkezinin belirlediği program kapsamında üç grup halinde şehrin muhtelif bölgelerinde ve köylerde çalışmalarını sürdüren MHP’li adaylar hem vatandaşların dertlerini dinliyor hem de parti politika ve projelerini vatandaşlarla paylaşıyorlar.

Üyük Köyü, Ovasaray Köyü, Tatar Köyü, Boğabağı Köyü, Sapaköy, Karacaköy, Yaydiğin Köyü ve Kalehisar Köyü’ne ziyarette bulunan MHP İl Genel Meclis Üyeleri Sinan Eryücel, Yenel Ceylan, Bülent Yılmaz, Deniz Bıdak, Belediye Meclis Üyeleri Selim Güloğlu, Arslan Kaynar, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, İl ve Merkez İlçe Yöneticileri köy sakinlerine hitap ederek adil ve eşit hizmet vurgusunda bulundular.

MHP’li adaylar, seçilmeleri halinde köyleri daha yaşanabilir hale getirebilmek adına gece gündüz çalışacaklarının altını çizdiler.

Köylerin mevcut sorunlarını parti olarak bildiklerini ve çözüm için projeler geliştirdiklerinden bahseden İl Genel Meclis Üyesi Adayları, yoldan kilit taşına, içme suyundan kanalizasyona birçok köyün yaşadığı sıkıntıları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmak adına söz verdiler.

Çorum’da sulu tarımın yapılmasını önemsediklerini vurgulayan İl Genel Meclis Üyesi Adayları, özellikle ova köylerinde sulu tarıma geçmek için projelerinin hazır olduğunu dile getirdiler.

Köylerin kalkınabilmesi için tarımın ve hayvancılığın gelişmesi bunun içinde köylerin su sorunu yaşamaması gerektiğine değinen İl Genel Meclis Üyesi Adayları, “MHP olarak köylerimizin sulu tarıma geçmesine yardımcı olacak projelerimiz hazır. Tarım kenti olan Çorum’u hak ettiği yere hepimiz el birliğiyle taşıyacağız” diye konuştular.

MHP olarak adaletli ve eşit hizmet anlayışını şiar edindiklerini belirten İl Genel Meclis Üyesi Adayları, köylerin kalkınabilmesi ve köylerde ki refah seviyesinin yükselebilmesi adına MHP’nin mecliste güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurguladılar. (Haber Merkezi)