2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Çorum’da kampa giren Türkiye Özel Sporcular Federasyonu yüzme milli takımı Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahinbaş ile birlikte Özel Sporcular yüzme milli takımı teknik heyet ve sporcuları Vali Ali Çalgan’ı ziyaretinde Çorum’da kamp yaptıkları sürece kendilerine verdikleri destek nedeni ile teşekkür ettiler. Vali Ali Çalgan da milli takımı Çorum’da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek katılacakları Avrupa Para Gençlik Oyunları ve Olimpiyat Oyunlarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından milli takım forması ve plaket verildi.