Çorum Belediyesi, yapımı devam eden Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’nin çevresinde yol genişletme ve otopark çalışmalarında sona geldi.

Hamit Kaplan Caddesi ve Bayındır 1. Sokak, 15 metre yol, 20 metre açık otopark alanı olarak düzenlendi. Genişletilen yolda asfalt çalışmaları başladı. Çorum Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapımını sürdürdüğü yeni Millet Bahçesi projesi büyük oranda tamamlanırken Çorum Belediyesi de yol ve otopark düzenleme çalışmalarını başlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Millet Bahçesi etrafındaki Hamit Kaplan Caddesi ve Bayındır 1. Sokak’ta asfalt çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Hamit Kaplan Caddesi ve çevre yolunu geniş bir yol ile birleştirdiklerini ve Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’nin yan tarafına açık otopark alanı oluşturduklarını söyleyen Başkan Aşgın, “Millet Bahçemiz artık tamamlanmak üzere. Bölgedeki otopark sorununu çözüyoruz. Millet Bahçesi’ne gelen hemşehrilerimiz ve çevre sakinlerinin kullanabileceği bir otopark alanı oluşturduk. Ayrıca Bayındır Sokağı 15 metrelik yol ile genişlettik. Çevre Yoluna kadar geniş bir yol ile bağlantısını sağladık. Gazi Caddesi ile Bayındır 1. Sokak arasına yeni bir yol açtık. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz. Çorum Belediyesi olarak kendi ürettiğimiz kilit taşlarını döşüyoruz. Hummalı çalışmalarımız devam edecek. 2024 yılında da baharla birlikte şehrimizi asfaltla, kilit parke taşı ile güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)