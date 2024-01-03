Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, muhtarlar ve esnaf odaları temsilcileri ile asayiş konularını değerlendiren bir toplantı yaptı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantı ile ilgili açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, daha öncede yapılan bu toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve güzel sonuçlar elde ettiklerini belirterek, esnaf odaları ve muhtarlar ile el ele vererek iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.