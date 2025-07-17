15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı “Zaferin Adı Türkiye” fotoğraf sergisi açıldı.

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen sergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait 52 fotoğraf yer alıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, serginin açılış törenindeki konuşmasında, 15 Temmuz gecesinin Türk tarihi, özellikle yakın tarihinde bıraktığı etkiyi unutmamak, yeni nesillere unutturmamak ve dersler çıkarmak adına 15 Temmuz haftası kapsamında üniversite olarak programlar düzenlediklerini kaydetti.

Bu amaçla “Zaferin Adı Türkiye” fotoğraf sergisini düzenlediklerini dile getiren Rektör Öztürk, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı riyasetinde belirlenmiş olan, o günün karanlık yüzü itibariyle gerçeklerin önünün açılması, yanlışlar ve maalesef istenmeyen görüntülerle hem görsel hem de duygusal olarak bizleri o geceye götürecek çalışmalar olduğu gibi, milletin kahramanlığını, devletin yüceliğini ve bu ülkenin sahipsiz kalmadığını gösteren kahramanlık destanının fotoğraflarını paylaştığımız sergimizi halkımızla buluşturmuş olacağız” dedi.

Bu hafta içerisinde Hitit Üniversitesi tarafından yeni bir program daha düzenleneceğini ifade eden Öztürk, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü 15 Temmuz Gazisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan’ın konuşmacı olarak katılacağı “En Uzun Gece: 15 Temmuz, Zaferin Adı Türkiye” söyleşisinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Öztürk, “251 şehidimizin şehadetlerini yüce Mevla'm katında kabulünü, 2 binden fazla gazimize de sağlıklı, sıhhatli ömürler dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan ise 15 Temmuz’da milletimizin “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” inancıyla hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin destansı olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, "Bu millet, kendi iradesine her zaman sahip çıkmıştır, bundan sonra da kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir. Bu anlamlı serginin farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. Törende; konuşmaların ardından sergi gezilerek fotoğraflar incelendi.

“Zaferin Adı Türkiye” Fotoğraf Sergisi, 17 Temmuz'a kadar Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde açık kalacak.