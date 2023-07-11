FATİH BATTAR

Döviz kurundaki hareketlilik, nedeniyle gıdadan giyime, elektronik malzemeden otomobile hemen hemen sektörde zam furyası başlarken, buna Çorum Belediyesi de katıldı.

Çorum’un en ucuz mekanı olarak kabul edilen Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yiyecek ve içeceklere yüzde 25 ile yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Vatandaşların ucuz diye tercih ettiği tesislerde fiyatların yüzde 25 ile yüzde 50 artmasına vatandaşlar da tepki gösterdi.

Kemal Sunal’ın ‘Orta Direk Şaban’ filminin gerçek olduğunu belirten vatandaşlar, her gün gelen zamlara alıştıklarını söyledi.