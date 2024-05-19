Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde söyleşi yaptı.

Organizesini Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Bilal Yalçın, sunuculuğunu Belinay Sönmez’in yaptığı program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Program başında yazarın kısa hayat hikâyesi hakkında bilgi verildi ve Sude Nur Dumlu tarafından yazarla ilgili slayt gösterimi sunuldu.

Söyleşide yazarın basılmış ve basılmamış kitaplarının sergilendiği bir kitap sergisi düzenlendi. Bu sergide yazar Ethem Erkoç’un hayat hikâyesini ve yazılarından ve eserlerinden alınan belgelerin bir kısmını ve yaptığı bir röportajı içeren bir pano sunumu da yapıldı.

Ethem Erkoç’un söyleşisine Çorum Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayri Yıldırık ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda eğitimci Yazar Ethem Erkoç’un kısa bir hayat hikâyesi ve yazarlık serüveni öğrencilere ve dinleyicilere sunuldu. Bu serüvenin özellikle eğitime başladığı yıllar, Çorum’a taşınma ve İmam Hatip’e kayıt sırasında yaşananlar bölümü dinleyicilerin ilgisini çekti. Yazarın öğrenciliğinde büyük sıkıntıları aşarak tiyatro çalışmalarına yönelmesi, öğretmenleriyle olan birkaç anısı anlatımda yerini aldı.

Eğitimci Yazar Ethem Erkoç’un Elvan Çelebi ve Âşık Paşa üzerine yaptığı çalışmaları anlattığı bölümde, Kırşehir gezisi yine ilgi çeken kısımlar arasındaydı. Bunun yanı sıra Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa ile ilgili araştırmalarını içeren eserin yazımı sırasında ailesiyle ilgili anlattığı fedakârlık ayrıca değinilmesi gereken diğer bir konu oldu.

Eğitim için gittiği Mısır seyahatinde yaşadıkları; seminer, konferans ve sempozyum sunumu için gittiği Avrupa ve İsviçre seyahati ve Fransa’da yokluklar içinde sahnelenen Gurbet Yuvası adlı piyesinin sergileniş hikâyesi de seyirciler için güzel bir örnek oldu.

Yazmanın, not almanın aynı zamanda gözlem yapmanın önemini vurgulandığı anılar paylaşılırken, kitap basımında çekilen zorlukların aşılması dikkat çekti.

Söyleşi sonunda Eğitimci Yazar Ethem Erkoç’a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Sonrasında yazar ve protokoldeki konuklarla birlikte konferans salonunun önünde açılan Ethem Erkoç kitapları sergisi gezildi.

Bu gezide Ethem Erkoç kitaplarının bazılarının yazılış hikâyesini ve içeriklerini anlatarak konukları bilgilendirdi.