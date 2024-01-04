Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi, Milli Emlak’a ait yaklaşık 260 dönümlük araziyi satın alarak kapsama alanını genişletti.

Biten işyerlerine bazı esnafların taşındığı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde mevcut işyerlerinin yapımı da hız kesmeden devam ediyor.

Bölgenin halihazırda en büyük sanayi sitesi inşaatı olan kooperatifte yönetim kurulu, site yanında bulunan ve Milli Emlak’a ait 260 dönümlük alanın satışında da mutlu sona ulaştı.

Yapılan görüşmeler ve detaylı incelemeler neticesinde bakanlık onayı ile 260 dönümlük arazinin Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’ne satışı gerçekleştirildi.

Satış sözleşmesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ile Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı tarafından imzalandı.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Halit Bölükbaş, yüklenici firma sahiplerinden Çağrı Yaşar’ın da katıldığı imza töreninin ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Fındıkcı, yeni dahil olan 260 dönümlük arazi ile birlikte kooperatifin kapsadığı alanın yaklaşık 1000 dönüme ulaştığını belirtti.

Yapımı devam eden ve yeni başlanacak olan işyerleri ile birlikte Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde 100 metrekare ile 3000 metrekare arasında değişen 1000’e yakın işyerinin bulunacağını açıklayan Fındıkcı, satın alınan arazinin tüm kooperatif ortaklarına hayırlı uğurlu olmasını dilerken, arazinin satın alınması sürecinde kendilerine yardımcı olanları da unutmadı.

Fındıkcı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı, Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya, Av. Yusuf Ahlatcı, Vahit Kayrıcı, önceki dönem milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Müşaviri ve Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.