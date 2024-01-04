Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi tarafından öğrenci ve mezunlara yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) deneme sınavı yapıldı.

Hitit Üniversitesi, sadece akademik başarıları ile değil aynı zamanda öğrenci ve mezunlarının kariyer yolculuklarını destekleyen etkinliklerle ön plana çıkıyor.

Bu noktada yeni bir çalışma başlatan Hitit Üniversitesi, öğrenci ve mezunlarının bilgi düzeylerini değerlendirme ve sınav stratejilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla KPSS deneme sınavı düzenledi.

Genel kültür ve genel yetenek alanlarını kapsayan deneme sınavına 365 öğrenci ve mezun katıldı. Adaylar, KPSS'ye hazırlık sürecinde gerçek sınav ortamını deneyimleme fırsatı buldu.

Kariyer ve Mezunlar Ofisi Direktörü Doç. Dr. Ömür Demirer, KPSS deneme sınavlarının önümüzdeki dönemlerde yeniden düzenleneceğini ifade ederek ayrıca matematik, Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinden KPSS hazırlık eğitim videolarının da öğrenci ve mezunların istifadesine sunulduğunu belirtti.

Doç. Dr. Demirer, adayların hazırlık eğitim videolarına Kariyer ve Mezunlar Ofisi web sayfası üzerinden erişebileceklerini aktardı.