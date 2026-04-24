23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, makamını temsili olarak Yavuz Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gülce Altun’a devretti.
Temsili görev devri sırasında öğrencinin günün anlam ve önemine binaen hazırladığı konuşmayı dinleyen Kaymakam Mutlu Köksal, akabinde öğrencinin dilek ve taleplerini not aldı.
Ziyaretin sonunda Kaymakam Mutlu Köksal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak öğrenci Zeynep Gülce Altun’a hediye verdi.
Muhabir: Yüksel Basar