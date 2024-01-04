Fahiş fiyatla mücadele için denetimler sıklaştırılırken, bir zincir markette kapanış sonrası personelin etiket değiştirme işlemi sosyal medyada paylaşıldı.

Asgari ücret başta olmak üzere yapılan artışların gıda fiyatlarına yansıtılması gecikmedi.

Bir zincir markette kapanış sonrası personelin yoğun biçimde etiket değiştirme işlemi sosyal medyaya yansıyınca, tepkiler yükseldi.

Çorum'da da vatandaşlar görüntülere tepki gösterirken, hem zabıta hem de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sıkılaştırmasını istedi.

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından bir çok ürüne zam geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin bu konuya ya denetim ile ya da ceza ile bir çözüm bulmasını istedi.