Tahmini Okuma Süresi: dakika

Beltaş 1. Amatör Küme’de dördüncü hafta maçları yarın oynanacak.

Dört maçtan üçü merkezde Devane sahasında oynanırken bir maç ise Kargı ilçe sahasında oynanacak,

Yarın saat 1030’da Devane sahasında oynanacak ilk maçta şampiyonluk mücadelesi veren ve üç maçta iki galibiyet alarak ikinci sırada bulunan Mimar Sinan ligde iki maçından puansız ayrılan Alaca Belediyespor ile karşılaşacak.

Bu maçın ardından saat 12.30’da aynı sahada ise ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım HE Kültürspor ile İskilipspor karşılaşacak. İki takımda ilk üç maç sonunda birer galibiyet ikişer mağlubiyet alarak üçer puanla altıncı ve yedinci sırada bulunuyorlar.

Aynı sahada saat 14.30’da ise şampiyonluk adaylarından Gülabibeyspor ile ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen İskilipgücüspor ile karşılaşacak.

İlk iki maçından galibiyet ile ayrılar ve bir maçı kötü hava şartları nedeni ile yarıda kalan Gülabibeyspor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Konuk İskilipgücüspor ise güçlü rakibi önünde puanla ayrılmak için mücadele edecek.

Günün ilçede oynanacak tek maçında ise zirve mücadelesi veren iki takım Kargıserispor ile Ulukavakspor takımları Kargı ilce sahasında karşılaşacaklar.

Ligde üç maç sonunda 6 puan ve averajla lider durumda bulunan Ulukavakspor kendisi gibi ilk üç maçta 6 puanla dördüncü sırada bulunan Kargıserispor arasındaki maçı kazanan takım şampiyonluk iddiasını devam ettirecek ve avantaj yakalayacak.