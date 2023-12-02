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Kulüpler arası U 16 Erkekler Basketbol il birinciliğinde şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği kulüpler U 16 erkekler basketbolda Çorum Basketbol Yıldızları A takımı üç maçınıda kazanarak altı puanla şampiyon oldu.

Gelişimspor kulübü 5 puanla ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Basketbol Yıldızları B takımı 4 puanla üçüncü oldu. Gençlikspor kulübü ise üç puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.

U 16’da şampiyon olan Çorum Basketbol Yıldızları A takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye pak kazandı.