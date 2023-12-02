Kulüpler arası U 16 Erkekler Basketbol il birinciliğinde şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği kulüpler U 16 erkekler basketbolda Çorum Basketbol Yıldızları A takımı üç maçınıda kazanarak altı puanla şampiyon oldu.

Gelişimspor kulübü 5 puanla ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Basketbol Yıldızları B takımı 4 puanla üçüncü oldu. Gençlikspor kulübü ise üç puanla dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.

Ahmet İlhan Özek kadroda Ahmet İlhan Özek kadroda

U 16’da şampiyon olan Çorum Basketbol Yıldızları A takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye pak kazandı.