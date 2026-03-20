Trendyol 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Üç suçtan PFDK’ya sevk edildik
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 32. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

Muhabir: Anadolu Ajansı