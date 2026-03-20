Çorum 'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ömer H. (48) idaresindeki 33 BBB 480 plakalı otomobil, Sincan köyü mevkisinde yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Selin H. (12), Sena H. (18), Şengül H. (44) ve Abdullah O. (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.