Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bolu kampında Çorum spor basınıyla bir araya gelerek yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve takımın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesinde aceleci davranmayacaklarını vurgulayan Uçar, takıma doğrudan katkı sağlayacak futbolcular üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi.

6 BÖLGEYE TRANSFER PLANI

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten deneyimli teknik adam, eksik görülen mevkileri de tek tek açıkladı.

Uğur Uçar, sağ stoper, forvet, iki kanat oyuncusu ve iki orta saha olmak üzere toplam 6 transfer planladıklarını ifade ederek, bu isimlerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Transfer listesindeki oyuncular arasında Avrupa'nın önemli liglerinden futbolcuların bulunduğunu dile getiren Uçar, İtalya, İspanya ve Belçika'da forma giyen, kamuoyunun yakından tanıdığı gurbetçi oyuncularla da temas halinde olduklarını belirtti.