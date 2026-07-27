ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Pierre-Emerick Aubameyang transferiyle ilgili merak edilenleri ilk kez anlattı.

Gabonlu yıldızın Çorum'u beğenmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Uçar, transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Uçar, "Oyuncu ile görüştük ve transferinde ciddi de yol kat ettik. Ancak çocuklarının okulu ile ilgili sorunu çözemedik. Çocuklarının gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.