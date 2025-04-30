1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Hikmet Aydın, yaptığı açıklamada komiteye yönelik eleştirilere cevap verdi.

2025 Çorum 1 Mayıs Platformu olarak basında yer alan, tertip komitesini ve platform bileşenlerini direk hedef haline getirerek kamuoyunda dezenformasyon yaratma amacıyla kaleme alınan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açıklamalara karşı cevap verme ihtiyacı doğduğunu belirterek açıklamasına başlayan Hikmet Aydın, “Öncelikle belirtmek isteriz ki yapılan açıklamaların tamamı dikkate alındığında kendi kendini çürüten, bir anlam bütünlüğü taşımayan iddialardan oluştuğu açıktır. Platformumuz onlarca yıldır Çorum 1 Mayıslarının kutlanmasına öncülük etmiş, bu doğrultuda bileşeni olan kurumların hassasiyetleri yanında, toplumun bütün hassasiyetlerini gözeten ve saygı duyan bir anlayışla kutlamaların barış içerisinde yapılmasını sağlamıştır.

Kurumların zarar görmemesi ve zan altında kalmasını önlemek amacıyla öncelikle belirtmek isteriz ki Platformumuz içerisinde Çağdaş Hukukçular Derneği adında bir kurum bulunmamakla birlikte bu isim altında Çorum ilinde faaliyeti bulunan bir kurumda yoktur. Belirtmek isteriz ki 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları kimsenin tekelinde olmamakla birlikte, hiçbir kurumunda birbirini bu kutlamaya teşvik etme görev ya da sorumluluğu taşıyamayacağı açıktır. Bu görev emekten, eşitlikten yana olan her kurumun kendi içerisinde üyesine karşı taşıması gereken sorumluluktan doğması gereken bir durumdur. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilciliği bu konudaki eksikliği başka kurumlardan beklentilerinde değil kendi yaptıklarında ve ortaya koyduklarında aramalıdır” dedi.

Çorum 1 Mayıs Platformunun, DİSK ve KESK konfederasyonlarının ortaklaşa basın yoluyla yaptığı çağrı ve açıklamaya bağlı olarak bu konuda duyarlılık gösteren kurumlarla toplandığını ve aralarında 2025 Çorum 1 Mayısında dil, din, inanç, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm işçi ve emekçilerin ortak bir meydanda toplanıp taleplerini hep bir ağızdan haykırabileceği bir koşulu sağlamak üzere tertip komitesini seçip akabinde bu komite adına mümkün olabilen her kuruma çağrı yapılması, emekçilerin bu faaliyetlere katılımı için çalışmalara başladığını kaydeden Hikmet Aydın, “Basında doğru olmayan açıklamalar yapan Konfederasyonun kendi açıklamalarında da belirtildiği üzere çağrı yapılan kurumların başında gelmiştir. 1 Mayıs Platformu doğası gereği üye sayısı üzerinden çoğunluğa sahip yapıların azınlıkta kalan kurumlar üzerinde tahakküm kurduğu, taleplerini dikte ettiği bir yapı olmamakla birlikte aksine, niteliği ve niceliği ne olursa olsun tüm işçi ve emekçilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir zemini oluşturmak üzerine inşa olmalıdır. Burada platformun görevi tüm farklılıklarına rağmen işçi ve emekçileri belli bir anlayışla dizayn etmek değil, aksine tüm emekçilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamı sağlamaktır. Tertip komitemiz bir Konfederasyonun, bir sendikanın yöneticilerinin beklentilerini karşılamak ve eksikliklerini kapatmaktan ziyade bu konfederasyonda örgütlü emekçilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir zemini sağlamayı kendine görev edinmiştir. Son güne kadar birlikte 1 Mayıs’ın örgütlenmesi için çaba harcayan tertip komitesi basın yoluyla açıklama yapan grubun kendi isteğiyle ayrıldığını öğrenmiştir” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)