MURAT KARASU

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Ali Altuntaş danışmanlığında, okulun öğrencilerinden Bahar Salman ve Türkü Sıla Pilgir tarafından geliştirilen “Bitki Ekstreleriyle İmplant Kaplama Yöntemi” adlı bilimsel çalışmasına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi.

Bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, bir ilke daha imza atarak Çorum’da bir okul tarafından alınmış ilk patentin sahibi oldu.

Okuldaki bilimsel çalışmalarını başarılarıyla üniversite öğrenimine de taşıyan öğrencilerden Bahar Salman ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini, Türkü Sıla Pilgir de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak okuldaki başarılarını bir üst eğitim kademesine de taşımayı başardı.

Proje sayesinde kazandığı araştırma kültürünün üniversite ve sonraki eğitim basamaklarında da hep faydasını göreceğini belirten Bahar Salman, “Lisede kazandığım bu anlayışı sürdürerek ileride ülkemiz için katma değer yaratan bir araştırmacı olarak çalışacağımdan dolayı gururluyum” dedi.

Türkü Sıla Pilgir de patent alan bir çalışmanın içerisinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Bu projenin içerisinde yer alarak ileride lise yıllarımın nasıl verimli geçmiş olduğunu hatırlayacağım. Hitit Üniversitesi’nden öğretmenimiz Dursun Karasartova, Rehber öğretmenimiz Ali Altuntaş ve ekip arkadaşım Bahar Salman ile oluşturduğumuz projemizin Çorum ilindeki okullardan alınan ilk patent olması bizim için çok büyük gurur kaynağı” diye konuştu.

Proje Danışmanı Ali Altundaş ise yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemyen Bilkent Üniversitesi UNAM, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Özel Elitpark Hastanesi yönetimine teşekkür ederek, “2019 yılından beri yürüttüğümüz proje çalışmaları sonucunda TÜBİTAK tarafından Türkiye derecesi alarak hem de patent sahibi olarak bilimsel çalışmalar yürüttüğümüz için gururluyuz” açıklamasında bulundu.